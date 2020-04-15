В ВОЗ изучат последствия отказа США от финансирования организации
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили сожаление в связи с отказом США от финансовых взносов в организацию, отметив, что изучат последствия этого решения. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также призвал страны к единству в условиях борьбы с пандемией коронавируса. По словам Гебрейесуса, в организации проработают вопрос закрытия возможных финансовых пробелов для обеспечения беспрерывной деятельности.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ до тех пор, пока не будут расследованы «ошибки в реагировании» и умалчивание правды о распространении коронавируса. В Белом дома ВОЗ обвинили в том, что организация не довела вовремя правдивую информацию о COVID-19 до сведения мировой общественности. Трамп добавил, что США выделяли ВОЗ 500 млн долларов ежегодно, тогда как Китай — только 40 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru