Жители Молдавии выступили против присоединения к Румынии


Против присоединения к Румынии, если бы соответствующий референдум проводился в ближайшее время, выступили 50% граждан Молдавии. Результат социологического опроса опубликовал Институт маркетинга и социологических опросов страны.

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Отмечается, что при этом 38% граждан присоединение поддержали бы.

Вместе с тем присоединение к НАТО одобрили 54% граждан Молдавии, 28% респондентов высказались против. Вместе с тем 56% опрошенных не поверили в то, что Молдавии до 2030 года сможет стать членом Евросоюза.

Ранее НАТО пообещало поддержать Молдавию, если Приднестровье присоединится к России.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ОпросНАТОРеферендумРумынияМолдавия

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