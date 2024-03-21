Жители Молдавии выступили против присоединения к Румынии
Против присоединения к Румынии, если бы соответствующий референдум проводился в ближайшее время, выступили 50% граждан Молдавии. Результат социологического опроса опубликовал Институт маркетинга и социологических опросов страны.
Отмечается, что при этом 38% граждан присоединение поддержали бы.
Вместе с тем присоединение к НАТО одобрили 54% граждан Молдавии, 28% респондентов высказались против. Вместе с тем 56% опрошенных не поверили в то, что Молдавии до 2030 года сможет стать членом Евросоюза.
Ранее НАТО пообещало поддержать Молдавию, если Приднестровье присоединится к России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru