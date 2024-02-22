В Приднестровье допустили войну с Молдавией при вхождении в состав России

«Для того, чтобы ответить на вызовы времени, мы можем еще раз провести референдум, еще раз принять обращение (о вхождении в состав РФ – ред. НСН). Вопрос только в том, созрело ли время, чтобы этот вопрос был услышан и решен. Пройдя через кровавый 1992 год, а это аналог того, что происходит сейчас на Украине, только тогда это называлось «наведение конституционного порядка силами кишиневских властей на территории Приднестровья»… Хотелось бы избежать вооруженного противостояния, тем более, что мы понимаем, что Молдова интегрирована в систему НАТО, особенно последний год-полтора, сейчас проходят учения на территории Молдовы... Приднестровье в вооруженном противостоянии не выстоит ни против Украины, ни против Молдовы, если это коллективный Запад», – сказал Щерба.

По его словам, власти Приднестровья должны понимать, что нельзя провоцировать Молдавию на вооруженный конфликт. При этом Щерба уверен, что в случае его возникновения Россия даст «пропорциональный» ответ.

«Больше 90% жителей высказались за независимость и последующее свободное вхождение в состав России. В этом плане уже все определено на уровне народной воли. Самое главное, мы должны отдавать себе отчет, что мы не должны спровоцировать ситуацию так, чтобы здесь снова зазвучала канонада, появились вооруженные солдаты и пролилась кровь. Будет ли безучастна РФ в случае угроз в отношении жителей Приднестровья, граждан РФ, которые здесь проживают – не будет. Какой будет ответ со стороны РФ – он будет адекватным и пропорциональным», – резюмировал собеседник НСН.

Референдум о присоединении к России был проведен в Приднестровье 17 сентября 2006 года. Тогда «за» высказались 97% голосовавших. Тем не менее Госдума РФ решила, что Россия видит Приднестровье частью Молдавии с особым статусом. Конфликт в Приднестровье, который привел к референдуму, начался в 1989 году и до сих пор считается замороженным.

Приднестровская Молдавская Республика является непризнанным государством, поскольку на данный момент не получила признания со стороны хотя бы одного государства-члена ООН, передает «Радиоточка НСН».

