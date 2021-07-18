Жители Кубы вышли митинг в поддержку властей страны

По данным внешнеполитического ведомства, люди объединились, чтобы «защитить свою страну от иностранного вмешательства».

Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который написал в Twitter, что Вашингтон «осуждает любое насилие или нападения на мирных демонстрантов».



