Жители Кубы вышли митинг в поддержку властей страны

На Кубе более 100 тысяч человек приняли участие в митинге, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие массовые протесты, сообщает МИД страны в Twitter.

Байден: США рассматривают возможность помочь Кубе

По данным внешнеполитического ведомства, люди объединились, чтобы «защитить свою страну от иностранного вмешательства».

Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который написал в Twitter, что Вашингтон «осуждает любое насилие или нападения на мирных демонстрантов».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Куба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры