Жители Кубы вышли митинг в поддержку властей страны
На Кубе более 100 тысяч человек приняли участие в митинге, чтобы выразить поддержку правительству и осудить прошедшие массовые протесты, сообщает МИД страны в Twitter.
По данным внешнеполитического ведомства, люди объединились, чтобы «защитить свою страну от иностранного вмешательства».
Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который написал в Twitter, что Вашингтон «осуждает любое насилие или нападения на мирных демонстрантов».
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