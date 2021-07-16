Байден: США рассматривают возможность помочь Кубе

По словам президента, речь идет о возобновлении денежных переводов. Однако Байден не исключил, что «режим конфискует эти переводы или их часть».

Также Вашингтон могли бы предоставить Кубе вакцины от коронавируса, если будет уверенность в том, что доступ к ним получат простые люди.

Тем временем, мэр города Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарес заявил, что военные США в настоящее время обсуждают вопросы, касающиеся возможности тех или иных действий в связи с антиправительственными протестами на Кубе. По его словам, администрации президента США Джо Байдена следует рассмотреть возможность «создания коалиции», чтобы осуществить «на Кубе военные действия».

