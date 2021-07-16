Байден: США рассматривают возможность помочь Кубе
Американский президент Джо Байден сообщил, что США могут рассмотреть ряд мер помощи Кубе, если ими не воспользуются власти острова, сообщает РИА Новости.
По словам президента, речь идет о возобновлении денежных переводов. Однако Байден не исключил, что «режим конфискует эти переводы или их часть».
Также Вашингтон могли бы предоставить Кубе вакцины от коронавируса, если будет уверенность в том, что доступ к ним получат простые люди.
Тем временем, мэр города Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарес заявил, что военные США в настоящее время обсуждают вопросы, касающиеся возможности тех или иных действий в связи с антиправительственными протестами на Кубе. По его словам, администрации президента США Джо Байдена следует рассмотреть возможность «создания коалиции», чтобы осуществить «на Кубе военные действия».
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