Жители Германии вышли на митинг против роста цен

Акции организовали «Левая партия» и правая «Альтернатива для Германии». Протестующие выступили против роста и без того высоких цен на энергоресурсы и продукты питания. На мероприятие в Лейпциге собрались около 5 тысяч человек, которые направились в сторону здания Федерального кабмина страны.

В Магдебурге на акцию против роста цен на продовольствие собрались 2 тысячи человек. Собравшиеся критиковали внешнюю политику ФРГ и требовали отмены санкций против России.

Напомним, ранее граждане Чехии требовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы из-за роста цен на газ. Также участники призвали правительство направить в Россию специалистов по энергетике, чтобы заключить с Москвой прямые кратковременные контракты на газовые поставки в Чехию.

