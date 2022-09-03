В Германии восемь полицейских пострадали на акции протеста против поставок оружия Украине

Столкновения с силовиками произошли в немецком Касселе во время акции протеста против поставок оружия, в том числе Украине. Об этом сообщает Welt со ссылкой на управление полиции Северного Гессена.

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Издание отмечает, что речь идет о демонстрации антимилитаристского объединения Rheinmetall entwaffnen, которое выступает против поставок оружия, в том числе из-за украинского конфликта. По данным полиции, около 200 протестующих с плакатами собрались в районе производящего вооружение концерна Rheinmetall.

Силовикам пришлось применить перцовый баллончик и дубинки для защиты от нападений со стороны митингующих. Восемь полицейских получили легкие ранения.

Демонстрации против поставок оружия продолжатся в Касселе в субботу, местная полиция будет дежурить на местах.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПострадавшиеМитингПолицияГермания
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