Жители Франции высмеяли Макрона из-за общения с Зеленским
Во Франции раскритиковали главу страны Эммануэля Макрона за намерение обсудить с лидером Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.
Читатели и подписчики издания Le Figaro заявили, что диалоги двух президентов являются полностью бесполезным занятием. «Пусть лучше Макрон прекратит передачу оружия, пока другой стреляет по атомной станции. Успокоить его будет непросто. Эти друзья устроили показательную беседу, чтобы люди поверили в эту чушь», — написали читатели в комментариях в интернете.
Напомним, Елисейский дворец анонсировал переговоры Макрона и Зеленского. Они будут посвящены ситуации вокруг АЭС.
Напомним, войска Украины пытаются повредить систему охлаждения Запорожской атомной электростанции. Это может привести к катастрофе, которая своими масштабами превзойдет аварию на Чернобыльской станции.
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