Эстония запретила гражданам России голосовать на муниципальных выборах

Парламент Эстонии одобрил поправку в конституцию, лишающую граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию, права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщило издание Postimees.

По данным газеты, изменения поддержали 93 депутата, против выступили семь членов центристской фракции. Для принятия закона требовался 81 голос.

Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС

Согласно поправкам, участвовать в выборах смогут только граждане Эстонии, лица без гражданства, а также граждане стран ЕС и НАТО.

Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос Norstat уточнила, что инициативу поддержали более 60% граждан Эстонии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:РоссиянеГолосованиеВыборыЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры