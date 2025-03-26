Эстония запретила гражданам России голосовать на муниципальных выборах

Согласно поправкам, участвовать в выборах смогут только граждане Эстонии, лица без гражданства, а также граждане стран ЕС и НАТО.

Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос Norstat уточнила, что инициативу поддержали более 60% граждан Эстонии, передает «Радиоточка НСН».

