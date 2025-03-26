Эстония запретила гражданам России голосовать на муниципальных выборах
Парламент Эстонии одобрил поправку в конституцию, лишающую граждан третьих стран, включая Россию и Белоруссию, права голоса на муниципальных выборах. Об этом сообщило издание Postimees.
По данным газеты, изменения поддержали 93 депутата, против выступили семь членов центристской фракции. Для принятия закона требовался 81 голос.
Согласно поправкам, участвовать в выборах смогут только граждане Эстонии, лица без гражданства, а также граждане стран ЕС и НАТО.
Телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос Norstat уточнила, что инициативу поддержали более 60% граждан Эстонии, передает «Радиоточка НСН».
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