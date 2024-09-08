Жители Бразилии вышли на массовые протесты после закрытия соцсети Х
В Бразилии вспыхнули массовые акции протеста после закрытия соцсети Х в стране, сообщает The Washington Post.
По некоторым данным, количество митингующих достигает десятков тысяч. Протестовать вышли сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару, призвавшего к защите «свободы» и «демократии». Люди требуют увольнения судьи, закрывшего Х.
Скандал начался в апреле этого года. Власти Бразилии требовали от руководства соцсети Х заблокировать десятки аккаунтов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые, по мнению властей, распространяли фейковую информацию о действиях текущего руководства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru