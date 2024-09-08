Жители Бразилии вышли на массовые протесты после закрытия соцсети Х

В Бразилии вспыхнули массовые акции протеста после закрытия соцсети Х в стране, сообщает The Washington Post.

Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети X

По некоторым данным, количество митингующих достигает десятков тысяч. Протестовать вышли сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару, призвавшего к защите «свободы» и «демократии». Люди требуют увольнения судьи, закрывшего Х.

Скандал начался в апреле этого года. Власти Бразилии требовали от руководства соцсети Х заблокировать десятки аккаунтов сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, которые, по мнению властей, распространяли фейковую информацию о действиях текущего руководства страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Илон Маск
ТЕГИ:СоцсетиБразилия

Горячие новости

Все новости

партнеры