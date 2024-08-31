Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети X

Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети X
Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу социальной сети X в республике. Об этом пишет портал G1.
Ранее суд дал владельцу соцсети миллиардеру Илону Маску 24 часа на назначение нового юридического представителя компании в Бразилии, в противном случае ее работу приостановят. Срок истек в четверг в 20:07 (02:07 пятницы по Москве). Соцсеть заявляла, что не будет выполнять требования бразильского суда и ожидает своей блокировки.
«Судья Алешандри ди Мораис... постановил 30 августа приостановить деятельность соцсети X в Бразилии», — отмечает G1.
По данным суда, гражданам и юридическим лицам, которые применят «технологические уловки» для продолжения использования ресурса, будет грозить ежедневный штраф в 50 тысяч реалов (более $8,9 тысячи).
Позже Илон Маск прокомментировал введенные Бразилией ограничения. Бизнесмен назвал принятые меры «беспрецедентным для XXI века» нападением на свободу слова. Также миллиардер отметил, что в ситуации замешаны «некоторые» из властей США, и предупредил о возможности аналогичных ограничений в Штатах в случае победы на выборах кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru