Верховный суд Бразилии приостановил работу соцсети X

Судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу социальной сети X в республике. Об этом пишет портал G1.

Ранее суд дал владельцу соцсети миллиардеру Илону Маску 24 часа на назначение нового юридического представителя компании в Бразилии, в противном случае ее работу приостановят. Срок истек в четверг в 20:07 (02:07 пятницы по Москве). Соцсеть заявляла, что не будет выполнять требования бразильского суда и ожидает своей блокировки.

«Судья Алешандри ди Мораис... постановил 30 августа приостановить деятельность соцсети X в Бразилии», — отмечает G1.

По данным суда, гражданам и юридическим лицам, которые применят «технологические уловки» для продолжения использования ресурса, будет грозить ежедневный штраф в 50 тысяч реалов (более $8,9 тысячи).

Позже Илон Маск прокомментировал введенные Бразилией ограничения. Бизнесмен назвал принятые меры «беспрецедентным для XXI века» нападением на свободу слова. Также миллиардер отметил, что в ситуации замешаны «некоторые» из властей США, и предупредил о возможности аналогичных ограничений в Штатах в случае победы на выборах кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис.

