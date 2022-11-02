Newsweek: Избрание Лулы да Силвы президентом Бразилии укрепит позиции России

Он напомнил, что в августе советник Лулы да Силвы по внешней политике Селсу Аморим раскритиковал санкции против России, введенные под руководством США. Тогда Аморим заявил, что в случае избрания Лулы да Силвы на пост президента он не одобрит подобные меры.

Обозреватель также отметил, что Лула да Силва не находился у власти во время начала российской специальной операции на Украине, поэтому у него «было гораздо больше свободы мыслить нестандартно».

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Бразилия продолжит выстраивать свои отношения с Россией исходя из своих интересов и прагматических установок.

