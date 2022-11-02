Newsweek: Избрание Лулы да Силвы президентом Бразилии укрепит позиции России

Избрание президентом Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы может укрепить позиции России на мировой арене, он может сосредоточиться на отношениях со странами БРИКС. Такое мнение выразил обозреватель издания Newsweek Брэндон Коул.

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Он напомнил, что в августе советник Лулы да Силвы по внешней политике Селсу Аморим раскритиковал санкции против России, введенные под руководством США. Тогда Аморим заявил, что в случае избрания Лулы да Силвы на пост президента он не одобрит подобные меры.

Обозреватель также отметил, что Лула да Силва не находился у власти во время начала российской специальной операции на Украине, поэтому у него «было гораздо больше свободы мыслить нестандартно».

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Бразилия продолжит выстраивать свои отношения с Россией исходя из своих интересов и прагматических установок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБразилия
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