Жители Болгарии осудили отказ ЕС от «Спутника V»

В Болгарии читатели портала dir.bg резко осудили руководство Евросоюза, которое не разрешает применение вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства на территории ЕС.

В статье говорится о публикации Bloomberg, назвавшего создание препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. По данным агентства, страны начали «выстраиваться в очередь» за поставками российской вакцины после публикации в научном журнале TheLancet результатов третьей фазы клинических исследований.

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Как считает один из читателей, Европейский союз убивает миллионы своих граждан, отказываясь от препарата. Другой посетитель портала написал, что «пора завязывать с этой дурацкой ненавистью».

Как сообщалось, на этой неделе еще 25 стран могут одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для своего населения. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Напомним, в популярном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований, которая составила более 91%.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусБолгария
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