Жители Болгарии осудили отказ ЕС от «Спутника V»

Как считает один из читателей, Европейский союз убивает миллионы своих граждан, отказываясь от препарата. Другой посетитель портала написал, что «пора завязывать с этой дурацкой ненавистью».

Как сообщалось, на этой неделе еще 25 стран могут одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для своего населения. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Напомним, в популярном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований, которая составила более 91%.

