Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле транспорта ФСБ РФ

Подразделения армии Азербайджана обстреляли транспортное средство Федеральной службы безопасности России, заявило министерство обороны Армении. Как уточнили в Ереване, удар был нанесён по транспорту, выполнявшему гуманитарную миссию в зоне боевых действий на границе двух республик.

ФСБ России пока не комментировало этот инцидент. Как подчёркивается в заявлении Минобороны Армении, данный случай подтверждает, что Азербайджан не ставит никакой разницы в выборе целей, вопреки утверждениям Баку.