Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле транспорта ФСБ РФ
Подразделения армии Азербайджана обстреляли транспортное средство Федеральной службы безопасности России, заявило министерство обороны Армении. Как уточнили в Ереване, удар был нанесён по транспорту, выполнявшему гуманитарную миссию в зоне боевых действий на границе двух республик.
ФСБ России пока не комментировало этот инцидент. Как подчёркивается в заявлении Минобороны Армении, данный случай подтверждает, что Азербайджан не ставит никакой разницы в выборе целей, вопреки утверждениям Баку.
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обострении обстановки на границе в ночь на 13 сентября. Ереван заявил об обстрелах приграничных территорий Армении. Баку утверждает, что это стало ответом на провокацию с армянской стороны.
Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по пункту дислокации пограничных сил ФСБ в Гегаркунике в Армении, сообщил ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН». Личный состав был вынужден оперативно оставить место расположения.
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