Жители Алма-Аты ощутили еще одно землетрясение
23 января 202405:22
Жители Алма-Аты утром 23 января ощутили землетрясение интенсивностью 2 балла, сообщает РИА Новости.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,8 находился на границе Киргизии и Китая.
Это второй случай за минувшую ночь. До этого колебание земной коры произошло на границе Казахстана и Киргизии, магнитуда составила 6,7. Жители Алма-Аты ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу.
В квартирах трясло люстры, на зданиях появились трещины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru