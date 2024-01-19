В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

На юго-востоке Азербайджана произошли подземные толчки магнитудой 5,1 сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую службу республики.

Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери

Эпицентр землетрясения находился в Ширванском районе. Очевидцы заявили, что подземные толчки ощущались в прилегающих регионах.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

В Дагестане 12 января произошло два землетрясения. Магнитуда подземных толчков в Новолакском и Хасавюртовском районах составила 3,4 и 4,4, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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