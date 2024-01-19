В Азербайджане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
19 января 202421:59
На юго-востоке Азербайджана произошли подземные толчки магнитудой 5,1 сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую службу республики.
Эпицентр землетрясения находился в Ширванском районе. Очевидцы заявили, что подземные толчки ощущались в прилегающих регионах.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.
В Дагестане 12 января произошло два землетрясения. Магнитуда подземных толчков в Новолакском и Хасавюртовском районах составила 3,4 и 4,4, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru