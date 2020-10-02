Жителей нескольких сел в Карабахе эвакуируют из-за обстрелов
Несколько сел, находящихся поблизости от линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, эвакуированы из-за обстрелов.
В Степанокерте эвакуация не проводится, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила, что Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предрек создание военного союза Украины и Турции против России. Он также утверждает, что конфликт в Нагорном Карабахе уже отразился на Донбассе.
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