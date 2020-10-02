«Нам не до Карабаха»: Почему Киев не окажет военную помощь Баку
Тема Нагорного Карабаха в целом не актуальна для Украины - это "далеко и непонятно" украинскому обществу, заявил в эфире НСН экс-советник президента Леонида Кучмы.
Депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Людмила Марченко заявила, что Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану в случае обострения ситуации в Нагорном Карабахе. По ее словам, Киев уже оказывает Баку помощь, в частности, в правовом и ресурсном поле.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что военных поставок с Украины в Азербайджан не будет.
«Это личная точка зрения Марченко. Она не получила развития у министерства иностранных дел, или, тем более, офиса президента, или кабмина в целом. Пока позиция такая: это территориальная целостность и неподдержка военных действий. Переговорный мирный процесс, по-любому. Позиция Зеленского, что через войну, через смерти людей достичь результата невозможно. Руководство Украины на расширение войны, на поставки вооружений, я уверен, не пойдет», - сказал Соскин.
По его словам, украинское общество воспринимает армяно-азербайджанский конфликт без особого интереса.
«Это далеко, и не до этого. Вон, в Белоруссии непонятно, что делать. Карабах – это очень далеко и, считается, что Украине не надо туда вмешиваться. Общество наблюдает за конфликтом, но он не актуален. Отношение к нему непонятное. Армения, с одной стороны, христианская держава, как и Украина. С другой стороны, Армения забрала у Азербайджана эту территорию. У нас тоже забрали. Поэтому непонятно, как же быть», - добавил эксперт.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предрек формирование военного союза Украины и Турции против России.
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