Стрелков назвал условия нового обострения в Донбассе
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предупредил о формировании военного союза Украины и Турции против России.
Украина готова оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко. По ее словам, Киев уже оказывает Баку поддержку, в частности, в правовом и ресурсном поле, а также гуманитарную помощь.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предрек создание военного союза Украины и Турции против России.
«Все логично. Украина готова блокироваться с Азербайджаном и Турцией просто потому, что та же самая Турция постоянно устами Эрдогана и его ближайших соратников заявляет, что Крым должен быть передан крымско-татарскому народу и что Анкара не признает Крым в составе Российской Федерации. Негласный союз Украины и Турции существует все эти годы. Турция поставляла вооружения, в том числе беспилотные летательные аппараты. Сейчас с этими беспилотниками обучаются украинские военные. В перспективе мы обязательно получим союз Турции и Украины против Российской Федерации», - подчеркнул Стрелков.
Он отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе уже отразился на Донбассе. «Вчера уже были обстреляны окраины Горловки. Причем обстреляны из тяжелого вооружения – минометов и артиллерии. По вчерашним потерям у меня данных нет, но мне прислали список погибших за сентябрь. Он насчитывает девять фамилий военнослужащих, погибших в том числе на передовых позициях. Боевые действия в сентябре все равно продолжались. Они велись не слишком интенсивно, но несколько человек погибло и было ранено от снайперского огня», - рассказал собеседник НСН.
При этом Стрелков считает, что обострение в Донбассе будет только в том случае, если РФ каким-либо образом примет активное участие в боевых действиях в Карабахе.
«В этом случае обострение неизбежно. Если прямое столкновение с Турцией произойдет, оно будет не только в Закавказье, но и в Сирии, где нашим войскам будет грозить сначала блокада, а потом разгром со стороны турок. В этой ситуации Украина не останется в стороне. Обязательно последуют как наступление в Донбассе, так и провокации против Крыма. Украина спешит заявить, что в случае эскалации боевых действий, на нее могут рассчитывать все враги Российской Федерации», - заключил бывший министр обороны ДНР.
Накануне президенты России, СШA и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Они осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.
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