Стрелков назвал условия нового обострения в Донбассе

Он отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе уже отразился на Донбассе. «Вчера уже были обстреляны окраины Горловки. Причем обстреляны из тяжелого вооружения – минометов и артиллерии. По вчерашним потерям у меня данных нет, но мне прислали список погибших за сентябрь. Он насчитывает девять фамилий военнослужащих, погибших в том числе на передовых позициях. Боевые действия в сентябре все равно продолжались. Они велись не слишком интенсивно, но несколько человек погибло и было ранено от снайперского огня», - рассказал собеседник НСН.

При этом Стрелков считает, что обострение в Донбассе будет только в том случае, если РФ каким-либо образом примет активное участие в боевых действиях в Карабахе.

«В этом случае обострение неизбежно. Если прямое столкновение с Турцией произойдет, оно будет не только в Закавказье, но и в Сирии, где нашим войскам будет грозить сначала блокада, а потом разгром со стороны турок. В этой ситуации Украина не останется в стороне. Обязательно последуют как наступление в Донбассе, так и провокации против Крыма. Украина спешит заявить, что в случае эскалации боевых действий, на нее могут рассчитывать все враги Российской Федерации», - заключил бывший министр обороны ДНР.

Накануне президенты России, СШA и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Они осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.

