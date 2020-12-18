Жителей Бразилии будут наказывать за отказ вакцинироваться от COVID-19

Верховный суд Бразилии разрешил «косвенно принуждать» местных жителей к вакцинации от COVID-19, сообщает издание Folha.

В случае принятия соответствующих законов, власти за отказ от иммунизации смогут вводить в отношении граждан ограничения. Таким образом, получена возможность накладывать на местных жителей обязательство вакцинироваться.

Вакцина от COVID-19 убивает? В Бразилии первая смерть

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, переболевший коронавирусом и отрицающий его опасность, заявил, что не будет прививаться от COVID-19.

В видеообращении, которое транслировалось в соцсетях, глава государства заявил, что не собирается прививаться и это «его право».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусБразилия
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