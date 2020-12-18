Жителей Бразилии будут наказывать за отказ вакцинироваться от COVID-19

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, переболевший коронавирусом и отрицающий его опасность, заявил, что не будет прививаться от COVID-19.

В видеообращении, которое транслировалось в соцсетях, глава государства заявил, что не собирается прививаться и это «его право».

