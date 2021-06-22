Житель Японии ранил ножом пять человек
22 июня 202105:28
В японском городе Фукуока мужчина набросился с ножом на людей, сообщает агентство Kyodonews.
В результате нападения ранены пять человек. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел утром 22 июня в одном из зданий муниципального жилого комплекса.
Мотивы нападавшего выясняются.
Неделю назад в Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии. В результате один из силовиков был ранен. Как выяснилось, злоумышленник использовал аэрозольный пистолет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru