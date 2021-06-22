Житель Японии ранил ножом пять человек

В результате нападения ранены пять человек. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел утром 22 июня в одном из зданий муниципального жилого комплекса.

Мотивы нападавшего выясняются.

Неделю назад в Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии. В результате один из силовиков был ранен. Как выяснилось, злоумышленник использовал аэрозольный пистолет.

