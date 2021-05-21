Школьник напал с ножом на учительницу в Пермском крае

Ученик лицея №1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на преподавателя физики, сообщило краевое управление МВД.

Учительница получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести, рассказал источник РБК. Правоохранительные органы задержали нападавшего.

На месте работает следственно-оперативная группа, среди них инспекторы по делам несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет RT.

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:Пермский КрайНападениеШкола
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