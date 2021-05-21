Школьник напал с ножом на учительницу в Пермском крае
21 мая 202110:20
Ученик лицея №1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на преподавателя физики, сообщило краевое управление МВД.
Учительница получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести, рассказал источник РБК. Правоохранительные органы задержали нападавшего.
На месте работает следственно-оперативная группа, среди них инспекторы по делам несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru