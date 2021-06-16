В Томске неизвестный ранил сотрудника Росгвардии

В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии. В результате один из силовиков был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии по региону.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня, во время выезда росгвардейцев в одну из квартир города по поступившему сигналу. Прибывшим через три минуты на место сотрудникам дверь никто не открыл. Дочь собственницы квартиры не смогла открыть дверь своим ключом.

Через некоторое из квартиры выбежал мужчина, который начал угрожать ножом и предметом «конструктивно схожим с оружием». Он нанес режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из росгвардейцев.

После этого мужчина был задержан. Пострадавшим сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали первую помощь на месте, передает RT.

Как выяснилось, злоумышленник использовал аэрозольный пистолет. Задержанный передан сотрудникам полиции.











