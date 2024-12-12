Президента Бразилии Лулу да Силву вновь прооперируют

Политик упал неудачно у себя в резиденции, из-за чего вынужден был отменить свой визит на саммит БРИКС в Казани.

По словам врачей, лечащих бразильского лидера, главе государстве на этот раз в ходе оперативного вмешательства перекроют кровоток в определенной области мозга, чтобы предотвратить возможное кровоизлияние.

Ранее президенту Бразилии провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

