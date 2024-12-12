Президента Бразилии Лулу да Силву вновь прооперируют
Президента Бразилии Луису Инасиу Лулу да Силве в четверг, 12 декабря, ожидает ещё одна операция, после проведенной 10 декабря трепанации черепа, сообщает газета Folha de S.Paulo.
Политик упал неудачно у себя в резиденции, из-за чего вынужден был отменить свой визит на саммит БРИКС в Казани.
По словам врачей, лечащих бразильского лидера, главе государстве на этот раз в ходе оперативного вмешательства перекроют кровоток в определенной области мозга, чтобы предотвратить возможное кровоизлияние.
Ранее президенту Бразилии провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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