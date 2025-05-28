Житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУ

По словам главы области, мужчину отправили в городскую больницу Белгорода, у него диагностировали осколочные ранения. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля, также загорелась кровля частного дома.

На местах происшествий трудятся представители оперативных служб, добавил Гладков.

Ранее в результате атаки ВСУ на частный дом в Шебекино пострадали три мирных жителя, сообщает RT.



