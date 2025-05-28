Житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУ
28 мая 202512:22
При обстреле украинскими войсками города Шебекино (Белгородская область) пострадал мирный житель, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы области, мужчину отправили в городскую больницу Белгорода, у него диагностировали осколочные ранения. Кроме того, повреждения получили четыре автомобиля, также загорелась кровля частного дома.
На местах происшествий трудятся представители оперативных служб, добавил Гладков.
Ранее в результате атаки ВСУ на частный дом в Шебекино пострадали три мирных жителя, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru