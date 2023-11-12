Житель ФРГ российского происхождения погиб при осаде дома полицией
В деревне Фириц федеральной земли Бранденбург полиция в течение 35 часов осаждала дом жителя российского происхождения, пишет Bild.
По информации издания, в доме находился мужчина по имени Евгений, являющийся «поклонником каннабиса и Иосифа Сталина». Вместе с ним проживали брат, жена и трое детей.
При приближении сотрудников полиции мужчина открывал огонь. В ночь на воскресенье полицейские смогли проникнуть в дом и обнаружили тело стрелка на чердаке.
Семья мужчины покинула здание. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
Сотрудники полиции 5 ноября задержали мужчину, въехавшего на автомобиле на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга. Переговоры с ним продолжались 15 часов, сообщает «Радиоточка НСН».
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