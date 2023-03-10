В Германии в результате стрельбы погибли минимум семь человек

Минимум семь человек скончались после стрельбы в Гамбурге, сообщает ТАСС.

В Нижневартовске задержали открывшего стрельбу и удерживавшего заложника мужчину

Еще восемь человек получили травмы. По другим данным, пострадали как минимум 24 человека. Стрельба произошла в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Неизвестные открыли огонь по людям в церкви.

Полицейские призвали избегать места инцидента и не покидать дома.

Напомним, в центре израильского Тель-Авива произошла стрельба. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СтрельбаГермания
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