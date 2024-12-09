Израиль нанес удар по объекту ПВО в Латакии

Израиль нанес удар по объекту ПВО недалеко от порта в сирийской провинции Латакия, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С момента падения режима Башара Асада израильские войска регулярно атакуют объекты на территории Сирии, что стало первым случаем с 1973 года, когда они пересекли сирийскую границу за пределами буферной зоны.

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Латакия, расположенная на западе Сирии на побережье Средиземного моря, является важным портовым городом и провинцией. В 25 км к югу от Латакии находится российская авиабаза Хмеймим.

В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении там российских сил на 49 лет, а также на пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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