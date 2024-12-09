Израиль нанес удар по объекту ПВО в Латакии

Израиль нанес удар по объекту ПВО недалеко от порта в сирийской провинции Латакия, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

С момента падения режима Башара Асада израильские войска регулярно атакуют объекты на территории Сирии, что стало первым случаем с 1973 года, когда они пересекли сирийскую границу за пределами буферной зоны.