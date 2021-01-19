Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины.
Политик уверен, что за него проголосовали бы и русские, и украинцы.
Об этом Жириновский заявил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, смог бы он победить в выборах, если бы у него была возможность баллотироваться на Украине.
Лидер ЛДПР считает, что украинцам надоела эта «возня», когда гибнет страна, экономика.
Он напомнил, что на Украине даже нет своей вакцины, и «смешно» в этой ситуации отказываться от предложения России.
Кроме того, Жириновский считает, что правительство Украины напрасно пытается запретить русский язык и насильно заставить русских говорить на украинском.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что новые нападки на русский язык на Украине - попытка сделать украинскую нацию «убогой».
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