Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины.

Политик уверен, что за него проголосовали бы и русские, и украинцы.

Об этом Жириновский заявил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, смог бы он победить в выборах, если бы у него была возможность баллотироваться на Украине.

Жириновский прокомментировал возбужденное против него на Украине уголовное дело

Лидер ЛДПР считает, что украинцам надоела эта «возня», когда гибнет страна, экономика.

Он напомнил, что на Украине даже нет своей вакцины, и «смешно» в этой ситуации отказываться от предложения России.

Кроме того, Жириновский считает, что правительство Украины напрасно пытается запретить русский язык и насильно заставить русских говорить на украинском.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что новые нападки на русский язык на Украине - попытка сделать украинскую нацию «убогой».

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ФОТО: instagram.com/zhirinovskiy/
ТЕГИ:Президент УкраиныУкраинаВладимир Жириновский
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