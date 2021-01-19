Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины.

Политик уверен, что за него проголосовали бы и русские, и украинцы.

Об этом Жириновский заявил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, смог бы он победить в выборах, если бы у него была возможность баллотироваться на Украине.