Жириновский прокомментировал возбужденное против него на Украине уголовное дело

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возбужденное против него на Украине уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР является незаконным, сообщает РИА Новости.

Кроме Жириновского фигурантами дела стали его первый заместитель Алексей Диденко, а также врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. По словам российского политика, все, кто начал и будут продолжать этот процесс, «совершают преступление».

Генпрокуратура Украины считает, что призывы Жириновского, Диденко и Дегтярёва собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик попадают под действие статьи «финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере», за что предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 12 лет, а также конфискация имущества.



Подготовительное заседание в Шевченковском районном суде Киева назначено на 19 января.

Ранее на Украине начала действовать новая норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает Газета.ру. Отныне все сферы обслуживания, в том числе торговля, должны окончательно перейти на украинский язык.

