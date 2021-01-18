Жириновский прокомментировал возбужденное против него на Украине уголовное дело
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возбужденное против него на Украине уголовное дело о поддержке ДНР и ЛНР является незаконным, сообщает РИА Новости.
Кроме Жириновского фигурантами дела стали его первый заместитель Алексей Диденко, а также врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. По словам российского политика, все, кто начал и будут продолжать этот процесс, «совершают преступление».
Генпрокуратура Украины считает, что призывы Жириновского, Диденко и Дегтярёва собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик попадают под действие статьи «финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере», за что предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 12 лет, а также конфискация имущества.
Подготовительное заседание в Шевченковском районном суде Киева назначено на 19 января.
Ранее на Украине начала действовать новая норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает Газета.ру. Отныне все сферы обслуживания, в том числе торговля, должны окончательно перейти на украинский язык.
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