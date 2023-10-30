СМИ: Армия Израиля применила токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа
Израильские военные использовали токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.
По данным издания, отравляющее вещество применяли «в основных районах»операции Израиля, в том числе в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне. О каком газе идет речь, не уточняется,
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что за последние дни нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Атакам подверглись в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, оперативные базы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru