СМИ: Армия Израиля применила токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа

Израильские военные использовали токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу

По данным издания, отравляющее вещество применяли «в основных районах»операции Израиля, в том числе в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне. О каком газе идет речь, не уточняется,

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что за последние дни нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Атакам подверглись в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, оперативные базы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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