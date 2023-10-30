СМИ: Армия Израиля применила токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа

По данным издания, отравляющее вещество применяли «в основных районах»операции Израиля, в том числе в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне. О каком газе идет речь, не уточняется,

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что за последние дни нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Атакам подверглись в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, оперативные базы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

