Жертвами землетрясения в Турции стали около 46 тысяч человек
5 марта 202303:03
Число жертв землетрясений в Турции в настоящее время составляет около 46 тысяч, сообщил глава Министерства внутренних дел Сулейман Сойлу.
Из них 4 тысячи 267 - сирийцы. Отмечается, что количество повторных подземных толчков за почти месяц превысило 13 тысяч.
Единовременное пособие в 10 тысяч лир (530 долларов) получили более 1 млн 61 тысячи семей.
Напомним, в начале марта в районе Камчатского края и Курильских островов прогнозируются очень мощные землетрясения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru