Жертвами землетрясения в Турции стали около 46 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции в настоящее время составляет около 46 тысяч, сообщил глава Министерства внутренних дел Сулейман Сойлу.

В Японии оценили вероятность землетрясения у Курил в ближайшие дни

Из них 4 тысячи 267 - сирийцы. Отмечается, что количество повторных подземных толчков за почти месяц превысило 13 тысяч.

Единовременное пособие в 10 тысяч лир (530 долларов) получили более 1 млн 61 тысячи семей.

Напомним, в начале марта в районе Камчатского края и Курильских островов прогнозируются очень мощные землетрясения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры