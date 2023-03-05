Жертвами землетрясения в Турции стали около 46 тысяч человек

Из них 4 тысячи 267 - сирийцы. Отмечается, что количество повторных подземных толчков за почти месяц превысило 13 тысяч.

Единовременное пособие в 10 тысяч лир (530 долларов) получили более 1 млн 61 тысячи семей.

Напомним, в начале марта в районе Камчатского края и Курильских островов прогнозируются очень мощные землетрясения.

