Известный сейсмолог предсказал России «опустошительное землетрясение» в ближайшие дни
В начале марта в районе Камчатского края и Курильских островов прогнозируются очень мощные землетрясения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление известного сейсмолога Фрэнка Хугербитса, который предсказал разрушительное землетрясение в Турции.
По словам эксперта, предположительно, это случиться 3 и 4 марта, а также 6 и 7 числа. Магнитуда подземных толчков может составить более 7-8 баллов.
Помимо территории России в зону риска попадают западное побережье Северной Америки, север Японии, Филиппины и тихоокеанское побережье Индонезии.
Ранее Хугербитс заявил, что из-за сильного землетрясения в Турции ближневосточный регион начал меняться.
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