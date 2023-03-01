Известный сейсмолог предсказал России «опустошительное землетрясение» в ближайшие дни

В начале марта в районе Камчатского края и Курильских островов прогнозируются очень мощные землетрясения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление известного сейсмолога Фрэнка Хугербитса, который предсказал разрушительное землетрясение в Турции.

Эксперт связала подземные толчки у берегов Крыма с землетрясениями в Турции

По словам эксперта, предположительно, это случиться 3 и 4 марта, а также 6 и 7 числа. Магнитуда подземных толчков может составить более 7-8 баллов.

Помимо территории России в зону риска попадают западное побережье Северной Америки, север Японии, Филиппины и тихоокеанское побережье Индонезии.

Ранее Хугербитс заявил, что из-за сильного землетрясения в Турции ближневосточный регион начал меняться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры