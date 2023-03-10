В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5.9, сообщает местная геологическая служба.

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 104 человека

Землетрясение было зафиксировано в 04:18 по местному времени. Эпицентр оказался в 11 километрах от муниципалитета Лос-Сантос в департаменте Сантандер.

Информации о жертвах и разрушениях нет, сообщают колумбийские сейсмологи.

Накануне российские сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки десять землетрясений за сутки, магнитуда самого сильного составила 5,2.

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ТЕГИ:ЗемлетрясениеКолумбия
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