В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,9
10 марта 202313:07
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5.9, сообщает местная геологическая служба.
Землетрясение было зафиксировано в 04:18 по местному времени. Эпицентр оказался в 11 километрах от муниципалитета Лос-Сантос в департаменте Сантандер.
Информации о жертвах и разрушениях нет, сообщают колумбийские сейсмологи.
Накануне российские сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки десять землетрясений за сутки, магнитуда самого сильного составила 5,2.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru