Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках
В прокуратуру Парижа подали еще один иск о сексуализированном насилии против актера Жерара Депардье, сообщает BFMTV.
По данным СМИ, 53-летняя женщина по имени Амели обвинила Депардье в домогательствах на съемках фильма «Зеленые ставни» в сентябре 2021 года.
Амели работала художницей-постановщицей на съемках, которые проходили в Париже. По ее словам, Депардье сделал ей несколько резких замечаний, а затем трогал ее за талию и живот, поднимаясь к груди. Актера остановили его охранники.
Ранее против 75-летнегно Депардье уже было подано несколько аналогичных жалоб. Сам актер отвергает обвинения в свой адрес, отмечает RT.
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