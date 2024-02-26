Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках

По данным СМИ, 53-летняя женщина по имени Амели обвинила Депардье в домогательствах на съемках фильма «Зеленые ставни» в сентябре 2021 года.

Амели работала художницей-постановщицей на съемках, которые проходили в Париже. По ее словам, Депардье сделал ей несколько резких замечаний, а затем трогал ее за талию и живот, поднимаясь к груди. Актера остановили его охранники.

Ранее против 75-летнегно Депардье уже было подано несколько аналогичных жалоб. Сам актер отвергает обвинения в свой адрес, отмечает RT.

