Депардье стал фигурантом третьего дела о домогательствах
Прокуратура Парижа начала третье расследование в отношении обвиняемого в домогательствах актера Жерара Депардье, пишет газета Le Monde.
Новое расследование связано с жалобой, которую подали в прокуратуру несколько дней назад. Заявитель обвинила 75-летнего Депардье в изнасиловании и домогательствах, которые актер якобы совершил на съемках фильма «Зеленые сердца».
В начале декабря актриса Элен Даррас обвинила Депардье в домогательствах. Позднее то же сделала журналистка из Испании Рут Баса.
В защиту Депардье высказались 50 известных деятелей культуры Франции. Среди них актер актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни, передает «Радиоточка НСН».
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