Женщину с «поясом смертницы» ищут в Брюсселе

Уточняется, что женщина была облачена в жакет чёрного цвета, под которым сотрудники заметили нечто напоминающее бронежилет с электрическими проводами. Данный комиссариат в Брюсселе после этого временно закрылся. Другие подробности происшествия не приводятся.

Как отмечает НСН, в конце января в результате подрыва смертника в мечети пакистанского города Пешавар погиби около 100 человек, более 200 получили ранения.

