Женщину с «поясом смертницы» ищут в Брюсселе

Правоохранительные органы в столице Бельгии объявили в розыск женщину, которая может носить на себе взрывчатку в виде «пояса смертницы». Согласно сведениям ежедневника LeSoir, подозреваемая прошла в здание комиссариата сегодня в первой половине дня.

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Уточняется, что женщина была облачена в жакет чёрного цвета, под которым сотрудники заметили нечто напоминающее бронежилет с электрическими проводами. Данный комиссариат в Брюсселе после этого временно закрылся. Другие подробности происшествия не приводятся.

Как отмечает НСН, в конце января в результате подрыва смертника в мечети пакистанского города Пешавар погиби около 100 человек, более 200 получили ранения.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПолицияТеррористыБрюссель
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