СМИ: число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 95
Число погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 95, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на службу спасения.
Уточняется, что ранения получил 221 человек. Также телеканал отметил, что спасательная операция завершена.
Ранее телеканал Dawn, ссылаясь на полицию, объявил о 93 жертвах теракта..
Нападение на мечеть произошло 30 января. Во время полуденной молитвы террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- Лавров заявил о решении подключить Иран к контактам с Турцией и Сирией
- Путин поручил Госдуме ускорить принятие проекта об обезличивании личных данных
- Марочко: На Украине решают, какой город лучше оставить
- Экс-замглавы Минобороны Британии призвал отправить войска НАТО на Украину
- В Минздрав РФ поданы документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей
- Саакашвили переводят в реанимацию в критическом состоянии
- Reuters: Международная федерация журналистов инициировала исключение союза журналистов России
- СМИ: число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 95
- Пригожин предложил читателям CNN вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
- Венгрия считает Эрдогана достойным Нобелевской премии мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru