СМИ: число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось до 95

Число погибших в результате взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 95, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на службу спасения.

В Сомали 15 человек погибли при взрыве заминированных автомобилей

Уточняется, что ранения получил 221 человек. Также телеканал отметил, что спасательная операция завершена.

Ранее телеканал Dawn, ссылаясь на полицию, объявил о 93 жертвах теракта..

Нападение на мечеть произошло 30 января. Во время полуденной молитвы террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/for_interfaith
ТЕГИ:МечетьВзрывТеррористыПакистанТеракт
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