Женщина пострадала при атаке ВСУ по городу Шебекино
5 ноября 202412:32
Женщина получила травмы в результате атаки ВСУ по населенному пункту Шебекино (Белгородская область). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что удар был нанесен при помощи украинского дрона.
Губернатор добавил, что бойцы самообороны доставили женщину в городскую больницу, у нее диагностированы осколочные ранения ноги, ушибленная рана голова и минно-взрывная травма.
Ранее российская система ПВО сбила над Брянской областью шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru