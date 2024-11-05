Женщина пострадала при атаке ВСУ по городу Шебекино

Женщина получила травмы в результате атаки ВСУ по населенному пункту Шебекино (Белгородская область). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Он отметил, что удар был нанесен при помощи украинского дрона.

Губернатор добавил, что бойцы самообороны доставили женщину в городскую больницу, у нее диагностированы осколочные ранения ноги, ушибленная рана голова и минно-взрывная травма.

Ранее российская система ПВО сбила над Брянской областью шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АтакаГубернаторБелгородская областьШебекиноВСУ

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