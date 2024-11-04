Минобороны: В Белгородской области ночью сбили беспилотник ВСУ
4 ноября 202408:36
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Белгородской области.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали слободу Белая в Курской области, пострадали три человека, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru