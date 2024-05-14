Жена Зеленского встретилась с президентом Сербии Вучичем
14 мая 202401:01
Супруга украинского президента Елена Зеленская встретилась с лидером Сербии Александром Вучичем, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в рамках визита в Белград.
В Сербию Зеленская прибыла вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Также Жены Вучича и Зеленского открыли конференцию о психическом здоровье в Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru