Жена Зеленского встретилась с президентом Сербии Вучичем

Супруга украинского президента Елена Зеленская встретилась с лидером Сербии Александром Вучичем, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произошло в рамках визита в Белград.

В Сербию Зеленская прибыла вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Также Жены Вучича и Зеленского открыли конференцию о психическом здоровье в Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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