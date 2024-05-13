Жены Вучича и Зеленского открыли конференцию о психическом здоровье в Сербии
Жены президентов Сербии и Украины Александра Вучича и Владимира Зеленского открыли конференцию о психическом здоровье. Об этом сообщает агентство Tanjug.
Накануне Тамара Вучич встретила Елену Зеленскую в сербской столице в присутствии глав МИД Сербии и Украины. Супруги президентов осмотрели городскую библиотеку, Белградскую крепость и Калемегданский парк, пишет RT.
В понедельник Зеленская выступила в Сербии на открытии конференции «Вместе за психическое здоровье» в правительственном комплексе «Палата Сербия». Тамара Вучич отметила, что жена украинского президента — соорганизатор мероприятия. В свою очередь, Елена Зеленская поблагодарила за приглашение украинской делегации в страну и напомнила, что супруга лидера Сербии регулярно приезжала на саммит «первых дам и супругов первых лиц» в Киеве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru