Жены Вучича и Зеленского открыли конференцию о психическом здоровье в Сербии

Жены президентов Сербии и Украины Александра Вучича и Владимира Зеленского открыли конференцию о психическом здоровье. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Накануне Тамара Вучич встретила Елену Зеленскую в сербской столице в присутствии глав МИД Сербии и Украины. Супруги президентов осмотрели городскую библиотеку, Белградскую крепость и Калемегданский парк, пишет RT.

В понедельник Зеленская выступила в Сербии на открытии конференции «Вместе за психическое здоровье» в правительственном комплексе «Палата Сербия». Тамара Вучич отметила, что жена украинского президента — соорганизатор мероприятия. В свою очередь, Елена Зеленская поблагодарила за приглашение украинской делегации в страну и напомнила, что супруга лидера Сербии регулярно приезжала на саммит «первых дам и супругов первых лиц» в Киеве.

