СМИ: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена

По данным издания, «дискомфорт у украинцев» вызвало потенциальное присутствие на мероприятии вдовы оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Юлии. Однако известно, что та отказалась присутствовать в Конгрессе.

Как пишет Washington Post, Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о решении вдовы.

Ранее Елена Зеленская попросила Запад не прекращать поддержку Украины, напоминает телеканал «360». Как отметила первая леди, для Киева замедление финансовой и военной помощи смертельно опасно.

