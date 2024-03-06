СМИ: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, запланированное на 7 марта. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.

Елена Зеленская не уверена, что ее муж будет участвовать в выборах на Украине

По данным издания, «дискомфорт у украинцев» вызвало потенциальное присутствие на мероприятии вдовы оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) Юлии. Однако известно, что та отказалась присутствовать в Конгрессе.

Как пишет Washington Post, Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о решении вдовы.

Ранее Елена Зеленская попросила Запад не прекращать поддержку Украины, напоминает телеканал «360». Как отметила первая леди, для Киева замедление финансовой и военной помощи смертельно опасно.

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ФОТО: соцсети
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