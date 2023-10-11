Жена Уилла Смита призналась, что не живет с ним семь лет

Жена Уилла Смита, актриса Джада Пинкетт-Смит призналась, что не живет с мужем уже семь лет. Об этом она рассказала изданию People.

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Она рассказала, что рассталась с супругом еще 2016 году, однако пара пытается сохранить отношения по сей день.

«У нас просто есть глубокая любовь друг к другу, и мы собираемся выяснить, как заставить отношения работать», - сказала Джада.

Три года назад певец Аугуст Алсина заявил, что встречался с женой Уила Смита с его одобрения. По его признанию, у пары свободные отношения, а познакомил их старший сын Джейден в 2015 году.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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