Жена Уилла Смита призналась, что не живет с ним семь лет

Она рассказала, что рассталась с супругом еще 2016 году, однако пара пытается сохранить отношения по сей день.

«У нас просто есть глубокая любовь друг к другу, и мы собираемся выяснить, как заставить отношения работать», - сказала Джада.

Три года назад певец Аугуст Алсина заявил, что встречался с женой Уила Смита с его одобрения. По его признанию, у пары свободные отношения, а познакомил их старший сын Джейден в 2015 году.