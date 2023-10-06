Певица Вера Брежнева призналась, что развелась с мужем Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева рассказала в личном блоге о разводе с продюсером Константином Меладзе.

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Артистка сообщила о переменах в жизни, анонсируя свои новые песни. Исполнительница не уточнила, когда именно они с Меладзе развелись.

Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. После начала спецоперации на Украине певица и продюсер уехали из страны. В феврале этого года супруги выставили на продажу свой особняк в Московской области.

Позже первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал устроить бойкот покинувшим Россию звёздам и не приобретать их недвижимость, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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