Певица Вера Брежнева призналась, что развелась с мужем Константином Меладзе
Певица Вера Брежнева рассказала в личном блоге о разводе с продюсером Константином Меладзе.
Артистка сообщила о переменах в жизни, анонсируя свои новые песни. Исполнительница не уточнила, когда именно они с Меладзе развелись.
Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году. После начала спецоперации на Украине певица и продюсер уехали из страны. В феврале этого года супруги выставили на продажу свой особняк в Московской области.
Позже первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал устроить бойкот покинувшим Россию звёздам и не приобретать их недвижимость, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru