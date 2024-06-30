Партия «Национальное объединение» лидирует на парламентских выборах во Франции

Правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре внеочередных выборов в парламент Франции. Предварительные результаты обнародовал телеканал BFMTV.

Пушков: Во Франции не заметят, если «макронизму» завтра придет конец

«Национальное объединение» получает около 33% голосов. Левый альянс «Народный фронт» - 28,5%, коалиция президента Эммануэля Макрона заручилась поддержкой 22% голосов.

Как отмечает телеканал, «Национальное объединение» может получить в нижней палате парламента Франции до 310 мест, тогда как пропрезидентская коалиция - до 120.

Как сообщала радиостанция Europe 1, Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: assemblee-nationale.fr
ТЕГИ:ВыборыПарламентФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры