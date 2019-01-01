Пожелавшего улучшения отношений с Россией Трампа обвинили в их порче
Американист рассказал в эфире НСН, почему не только расследование Мюллера привело к ухудшению отношений Москвы и Вашингтона.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Москвы ухудшились из-за расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США 2016 года. По его словам в интервью Fox News, отношения с Россией были «подпорчены» расследованием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера. Глава Белого дома также выразил мнение, что у Вашингтона могут быть хорошие отношения с Москвой, и что лично он может этого добиться.
В эфире НСН кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев поспорил с главой Белого дома, отметив, что не только расследование Мюллера повлияло на российско-американские отношения, но и сам Трамп со своей политикой (слушайте аудио).
«Существенный вклад в ухудшение российско-американских отношений лично внес наш замечательный Дональд Дональдович, который провел крайне агрессивную политику, прежде всего, в области торгово-инвестиционных отношений, но также и в политической области. Это политика, направленная на разрушение системы глобальных институтов, которые раньше регулировали международные отношения. На разрушение международного права, таких вещей, как Организация Объединенных Наций. Фактически разрушение, по сути приватизация, ОБСЕ происходит», — заметил американист.
По его словам, «российское дело» под руководством Мюллера следует расценивать, как попытки недовольных приходом Трампа к власти в Вашингтоне сместить его. Однако, причины «подпорченных» отношений России и США гораздо шире, уверен Дмитрий Евстафьев.
«У ухудшения российско-американских отношений были гораздо более глубокие корни, нежели противоречия в американской элите по поводу Трампа. Ухудшение связано с неспособностью большинства американской элиты принять новые реалии в постсоветской Евразии и согласиться с новой ролью России в мире. Это же связано не только с Мюллером, не только с Хиллари Клинтон, не только с политическими вопросами. Вообще, с общей ситуацией в мире, общей ситуацией, в том числе и экономического характера», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, Роберт Мюллер обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Сам Трамп неоднократно называл расследование «лживой охотой на ведьм». В Москве все обвинения также отвергали.
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