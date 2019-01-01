Пожелавшего улучшения отношений с Россией Трампа обвинили в их порче

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Москвы ухудшились из-за расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США 2016 года. По его словам в интервью Fox News, отношения с Россией были «подпорчены» расследованием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера. Глава Белого дома также выразил мнение, что у Вашингтона могут быть хорошие отношения с Москвой, и что лично он может этого добиться.

В эфире НСН кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев поспорил с главой Белого дома, отметив, что не только расследование Мюллера повлияло на российско-американские отношения, но и сам Трамп со своей политикой (слушайте аудио).

«Существенный вклад в ухудшение российско-американских отношений лично внес наш замечательный Дональд Дональдович, который провел крайне агрессивную политику, прежде всего, в области торгово-инвестиционных отношений, но также и в политической области. Это политика, направленная на разрушение системы глобальных институтов, которые раньше регулировали международные отношения. На разрушение международного права, таких вещей, как Организация Объединенных Наций. Фактически разрушение, по сути приватизация, ОБСЕ происходит», — заметил американист.