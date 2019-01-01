Новости за ночь: Трамп назвал причину ухудшения отношений с Россией
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Трамп рассказал, что испортило отношения США и России
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Москвы ухудшились из-за расследования дела о приписываемом России вмешательстве в выборы президента США 2016 года.
Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News. По его словам, отношения с Россией были «подпорчены» расследованием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера.
Глава Белого дома также выразил мнение, что у Вашингтона могут быть хорошие отношения с Москвой, и что лично он может этого добиться.
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли
Судебные слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня. Об этом сообщается на официальной странице WikiLeaks в Twitter.
30 мая стало известно, что Ассанж помещён в больничное отделение тюрьмы Белмарш из-за ухудшения состояния здоровья. Судебные слушания о его экстрадиции должны были состояться в Лондоне в тот же день, но были перенесены на 12 июня.
Основатель WikiLeaks, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора. В апреле этого года Ассанжа задержали.
Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.
Симоньян госпитализировали после встречи с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Как написала Симоньян в Twitter, когда она пришла на эфир радиостанции, у входа её встретила Соболь с включённой камерой и стала задавать вопросы про то, что мэр Москвы Сергей Собянин якобы раздаёт квартиры своим подчинённым.
Главред RT отказалась отвечать на вопросы Соболь, указав, что об интервью надо договариваться через пресс-службу. После того, как кандидат в Мосгордуму продолжила следовать за ней по коридорам, Симоньян попросила сотрудников радиостанции изолировать её, и её отвели в кабинет главреда радиостанции Алексея Венедиктова.
Симоньян написала, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».
Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке, которую подписали уже более 60 тысяч человек. По закону Украины, инициатива, набравшая 25 тысяч голосов менее чем за 90 дней голосования, должна быть рассмотрена президентом страны.
Зеленский заявил, что не видит причин для ухода. Он напомнил, что полномочия украинского президента, согласно Конституции, могут быть досрочно прекращены в случае: отставки, невозможности исполнять их по состоянию здоровья, импичмента или смерти.
«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу»,— отметил он. Владимир Зеленский добавил, что «не может пренебречь волей 73% избирателей», проголосовавших за него во втором туре выборов.
Зеленский также предложил украинцам поддержать внесенный им законопроект о процедуре импичмента, который Верховная рада отказалась рассматривать. Этот проект закона «позволит добиваться его отставки законно», отметил президент Украины.
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