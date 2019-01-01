Новости за ночь: Трамп назвал причину ухудшения отношений с Россией

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Судебные слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня. Об этом сообщается на официальной странице WikiLeaks в Twitter.

30 мая стало известно, что Ассанж помещён в больничное отделение тюрьмы Белмарш из-за ухудшения состояния здоровья. Судебные слушания о его экстрадиции должны были состояться в Лондоне в тот же день, но были перенесены на 12 июня.

Основатель WikiLeaks, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора. В апреле этого года Ассанжа задержали.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.

