Трамп заявил об улучшении российско-американских отношений

Отношения между Москвой и Вашингтоном скоро будет налажены. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, в прошлом отношения между странами были подпорчены бывшим специальным прокурором Робертом Мюллером.

Напомним, Мюллер обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Сам Трамп неоднократно называл расследование «лживой охотой на ведьм».

Ранее сообщалось, что после президентских выборов в США в 2016 году, в которых победу одержал Трамп, Министерство юстиции Америки обнародовало расследование, в котором фигурировали «выводы финального доклада по «российскому делу». Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер тогда пытался найти сговор Трампа с официальной Москвой. Позже российский президент Владимир Путин заявлял, что все домыслы о сговоре - это «выдумки пресловутой комиссии».

Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором в мае 2017 года. Расследование по «вмешательству России в президентские выборы США» продлилось более года. Следователи спецпрокурора выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Однако Мюллер не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре. В мае 2019-го он объявил об отставке.

