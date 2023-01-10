Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у берегов Индонезии

Землетрясение произошло у берегов Индонезии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Его магнитуда составила 7,6. По шкале Рихтера магнитуда 7,0 означает «очень сильное» землетрясение, способное привести значительному повреждению зданий.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков был расположен на глубине 100 километрах в море Банда, в 431 километре от города Амбон с населением 355 тысяч человек.

Ранее число погибших в результате землетрясения в Чианджуре (Индонезия) достигло 310 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИндонезияЗемлетрясение
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