Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано у берегов Индонезии
Землетрясение произошло у берегов Индонезии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Его магнитуда составила 7,6. По шкале Рихтера магнитуда 7,0 означает «очень сильное» землетрясение, способное привести значительному повреждению зданий.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков был расположен на глубине 100 километрах в море Банда, в 431 километре от города Амбон с населением 355 тысяч человек.
Ранее число погибших в результате землетрясения в Чианджуре (Индонезия) достигло 310 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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